Раковины моллюска могут настолько отличаться, что до генетических исследований считалось, что это сотни разных видов

АРХАНГЕЛЬСК, 24 августа. /ТАСС/. Ученые выяснили, что влияет на высокую изменчивость раковин пресноводного моллюска утиная беззубка (Anodonta anatina), наибольшее влияние оказывает климат. Ее раковины могут настолько отличаться, что до генетических исследований считалось, что это сотни разных видов, рассказал ТАСС директор Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лавёрова Уральского отделения РАН (ФИЦКИА), член-корреспондент РАН Иван Болотов.

"На основании очень обширных материалов с территории практически всей Европы, Сибири и Ближнего Востока было проведено моделирование факторов, влияющих на морфологическую изменчивость широко распространенного вида моллюсков утиная беззубка. Удалось показать, что, с одной стороны, на форму раковины влияют климатические факторы, с другой стороны, возраст моллюсков. И третье - это генетика. Причем вклад возраста и генетики невелики, основную роль играет как раз климат", - сказал Болотов.

Раковины беззубок, живущих в разных водоемах, могут очень сильно отличаться. В южных регионах они округлые и в основном светлые, в северных раковины массивные, темные и имеют более вытянутую форму. Ученые разных стран и эпох считали, что описывают 440 разных видов, в результате генетических исследований выяснилось, что это один и тот же вид с очень большим ареалом.

"Раньше считалось, что это целый комплекс видов. Сейчас выяснилось по генетике, что это все одно монотонное. Живет в высокой Арктике, у нас в бассейне рек Индига, Печора, Лена в Якутии. В то же время она может быть встречена в бассейне реки Оронт, это Сирия, Ливан, Турция. Это бассейн рек Северной Африки, то есть Алжир, Тунис. Вид имеет сверхареал. Этот моллюск обладает очень высокими приспособительными особенностями", - отметил собеседник агентства.

Утиные беззубки, скорее всего, самый многочисленный вид крупных пресноводных двустворчатых моллюсков. Они являются биофильтраторами воды, при этом они очень устойчивы к различным загрязнениям. Общая масса этих моллюсков - гигантский природный биофильтр, состоящий из миллионов особей беззубки.

Проект, включающий сбор образцов, анализ морфометрических индексов и генетики беззубок, продолжался около 15 лет. Финальная математическая модель показала, что климат заметно влияет на форму раковины утиной беззубки. В быстрых реках Арктики они массивные, растут медленно, на юге раковины растут быстро и они намного легче. "Если взять раковину, например, с какого-то археологического местонахождения, можно сказать по ее форме приблизительно, откуда она", - пояснил Болотов.