Его могут применять для лечения онкологических и генетических заболеваний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и филиала НИЦ "Курчатовский институт" - Института высокомолекулярных соединений разработали полимер на основе гиалуроновой кислоты и полилизина для доставки лекарств. Он может применятся для лечения онкологических и генетических заболеваний, сообщили в пресс-службе СПбГУ.

"Мы создали двухкомпонентный полимер, который состоит из гиалуроновой кислоты и полилизина. Это давно известное соединение, содержащееся в организме человека и применяемое как противомикробное средство. Проблема его использования в том, что он прочно "хватает" нуклеиновую кислоту и "не отпускает" ее. Мы добавили гиалуроновую кислоту, которая входит в состав соединительной, нервной и эпителиальной тканей организма. Она нейтрализует возможное токсичное воздействие полилизина и помогает ему "отдать" нуклеиновую кислоту внутри клетки", - привели в пресс-службе слова и. о. заведующего кафедрой медицинской химии СПбГУ, доцента университета Виктора Коржикова-Влаха.

Для терапии некоторых онкологических и генетических заболеваний ученые разрабатывают эффективные средства доставки препаратов. Они призваны транспортировать терапевтические агенты в виде малых интерферирующих РНК (siRNA) в пораженную клетку и купировать патологический процесс.

По данным пресс-службы, ученые разработали высокоэффективный полимер для доставки к пораженным клеткам генетического материала и малых интерферирующих РНК. Полимер можно вводить как внутримышечно, так и внутривенно. При этом эффективность доставки нуклеиновой кислоты, по данным ученых, не уступает показателям уже используемых коммерческих препаратов.

Синтез нового полимера проводился с использованием принципа клик химии - направления органической химии, позволяющего быстро, эффективно и с высокой точностью соединять молекулы между собой. В результате образовался гибридный полимер HA-g-PLys, который самоорганизуется в наночастицы, эффективно связывающие ДНК или siRNA для доставки в клетки. Главные преимущества такого подхода - высокая селективность реакции, минимальное количество побочных продуктов и простота очистки, что делает систему безопасной для терапии.