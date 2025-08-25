На 11-ю премию "За верность науке" поступило более 2 тыс. заявок

Самой популярной оказалась номинация "Наука - детям", на которую подано 648 заявок

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Более 2 тыс. заявок из 81 региона РФ поступило на XI всероссийскую премию "За верность науке", сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Министерство завершило прием заявок.

"Завершен прием заявок на XI Всероссийскую премию "За верность науке". На конкурс поступило свыше 2 000 заявок из 81 региона страны. Участники представили проекты в самых разных форматах: от подкастов, документальных фильмов и книг до масштабных фестивалей, научных шоу и интерактивных мастер-классов", - отметили в пресс-службе.

Самой популярной оказалась номинация "Наука - детям", на которую подано 648 заявок. На втором месте номинация "Автор цифрового контента" с 315 заявками, на третьем - "Научная пресс-служба года" - 202 заявки. Наибольшую активность проявили представители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Тюменской, Новосибирской, Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан.

Имена лауреатов будут объявлены 24 октября на торжественной церемонии.

"Поступление более двух тысяч заявок демонстрирует значительный интерес к премии и возлагает на экспертное сообщество особую ответственность при оценке работ. Мы отмечаем высокий уровень проектов, их широкую географию и разнообразие форматов. Это наглядно подтверждает, что популяризация науки в России достигла нового качественного уровня и продолжает динамично развиваться", - отметил замглавы Минобрнауки России Денис Секиринский.

О премии

Всероссийская премия "За верность науке" вручается с 2015 года. В 2024 году количество заявок на премию достигло 1 831. В заявочной кампании приняли участие 80 регионов страны. Организатором премии выступает Минобрнауки РФ, партнерами - Российская академия наук, НИЦ "Курчатовский институт", МГУ имени М. В. Ломоносова.

Всего в 2025 году премия "За верность науке" включает 11 номинаций.

В этом году добавлены две новые номинации: "Об использовании технологии искусственного интеллекта в научных исследованиях" и "Специальный приз к 80-летию атомной промышленности". Роль выдающихся российских исследователей, первооткрывателей и их вклад в Победу в Великой Отечественной войне будут отмечены в номинации "Работа с опытом: вклад ученых в Победу".