Для охотников-собирателей были характерны те культурные практики, которые связываются с появлением земледелия на Ближнем Востоке

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Международный коллектив археологов обнаружил в пещере Тода на юге Узбекистана каменные серпы, зерна дикого ячменя и других злаков, а также остатки прочей растительности, которую собирали местные охотники-собиратели примерно 9,2 тыс. лет назад. Это говорит о неожиданно широком распространении культурных традиций, предварявших появление земледелия, сообщила пресс-служба немецкого Института геоантропологии (GEA).

"Для этих охотников-собирателей были характерны те культурные практики, которые связываются с появлением земледелия на Ближнем Востоке. За последние годы мы накопили массу свидетельств того, что культурные злаки появились случайным образом, без направленных на это действий со стороны древних людей. Открытие того, что подобные традиции неоднократно появлялись в разных регионах планеты, является еще одним аргументом в пользу этой теории", - заявил научный сотрудник GEA Роберт Шпенглер, чьи слова приводит пресс-служба института.

Как предполагают ученые, фермерское искусство появилось на территории Ближнего Востока, Индии и Ирана около 12-10 тысяч лет назад, примерно в то же время, когда представители так называемой натуфийской культуры перешли к оседлому образу жизни. Порожденные ими традиции фермерства впоследствии распространились по другим регионам мира, что привело к рождению культур сотен оседлых народов-земледельцев.

Как археологи, ученых давно интересует то, как произошел этот переход и насколько осознанно первые древние земледельцы вывели первые сорта пшеницы, ячменя, ржи и прочих злаков и приобрели навыки по их возделыванию, обработке и хранению. Узбекистанские, китайские и европейские археологи сделали большой шаг к получению подобных сведений при проведении раскопок в пещере Тода, расположенной в долине реки Сурхандарья на юге Узбекистана.

На этой стоянке древних людей, относящейся к эпохе раннего неолита (9,2 тыс. лет), исследователи обнаружили большое число растительных останков, в том числе семена яблок и скорлупки фисташек, а также каменные ножи с длинным и узким лезвием, жернова и прочие орудия труда. Изучение следов повреждений на их поверхности показало, что эти инструменты использовались для срезания стеблей дикого ячменя и последующей обработки зерен этого злака, который растет на юге Узбекистана и по сей день.

Схожий рисунок царапин, как отмечают ученые, был также найден на поверхности аналогичных "серпов" из памятников первых земледельческих культур Леванта, а также на более поздних артефактах из комплекса Обишир-5 в южной части Ферганской долины в Киргизии. Присутствие схожих инструментов для сбора злаков сразу в нескольких регионах Евразии, по мнению археологов, говорит в пользу почти одновременного спонтанного появления протоземледельческих традиций не только на Ближнем Востоке, но и в других регионах континента, где этому благоприятствовали климатические условия.