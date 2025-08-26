По словам министра науки и высшего образования России, российской экономике требуется больше практических инноваций для технологического рывка

ПЕКИН, 26 августа. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Взаимодействие России и Китая в научной сфере не должно ограничиваться только фундаментальной наукой, необходимо повышать прикладной характер совместных исследований. Об этом сообщил ТАСС министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, который посетил Китай с рабочим визитом 21-26 августа.

"Ключевым вызовом, на мой взгляд, сегодня является преодоление дистанции между наукой и индустрией. Публикация статей и подача заявок на оформление патентов, конечно, тоже результат, но российской экономике требуется больше прикладных инноваций для технологического рывка. Для этого мы последовательно создаем передовые инженерные школы, в развитии которых принимают непосредственное участие индустриальные партнеры. С той же целью мы перезапустили в этом году программу "Приоритет-2030" с акцентом на решение задачи по достижению технологического лидерства. Китайские партнеры тоже успешно решают эту проблему. В частности, поощряя ученых создавать собственные стартапы, поощряют передачу полученных вузовскими лабораториями технологических результатов в коммерческий сектор", - сказал министр.

Фальков отметил важность того, чтобы "научное взаимодействие двух стран не ограничивалось лишь фундаментальной наукой". "С недавних пор мы приняли решение о том, что все подаваемые с нашей стороны заявки на финансирование совместных российско-китайских проектов должны иметь индустриального партнера - компанию, предприятие, заинтересованного в скорейшем внедрении результата. Уверен, что это поможет повысить прикладной характер совместных НИОКР, а первые конкретные результаты послужат стимулом для бизнеса активнее вкладываться в научные исследования и поддерживать научные коллективы", - указал он.