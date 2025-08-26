Также запланированы совместная разработка и внедрение востребованных в отрасли сетевых образовательных программ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" и Петербургская энергосберегающая компания заключили договор о создании совместной лаборатории для подготовки высококвалифицированных кадров в сфере электропривода и промышленной автоматизации. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"Очень здорово, когда создаются такие лаборатории, которые позволяют студентам получать профессиональные компетенции при работе с современным оборудованием. Я всегда говорю: когда студент учится и видит на оборудовании название определенной фирмы, потом, придя в реальную компанию к работодателю и решая практические задачи, он сразу вспоминает тот первый опыт и знания, которые он получил во время своего обучения", - привели в пресс-службе слова проректора по учебной работе СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Сергея Галунина.

Уточняется, что ключевое направление совместной работы ЛЭТИ и ООО "ПЭСК" - подготовка специалистов, которые будут создавать и обслуживать системы управления технологическими машинами и комплексами промышленных предприятий. В рамках этой работы планируется совместная разработка и внедрение востребованных в отрасли сетевых образовательных программ.

Студенты и преподаватели получат доступ к современным аппаратным и программным средствам электропривода и автоматизации. Преобразователи частоты, приводы постоянного тока, электродвигатели, программируемые логические контроллеры, HMI-панели, промышленные сетевые коммутаторы, SCADA-системы отечественного производства - все это станет доступно в рамках новой лаборатории.

Группа компаний ПЭСК - команда инженеров, ученых и разработчиков, создающая передовые решения в сферах промышленной автоматизации, интеллектуальных систем управления, науки и безопасности. В составе группы компаний - ООО "ПЭСК", ООО "Лаборатория инжиниринга", ООО "НТЦ Разум", ООО "Спектран" и ООО "АОГА Групп".