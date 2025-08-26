Внутри акриловой сферы разместили 20 тыс. тонн жидкого сцинтиллятора

ГОНКОНГ, 26 августа. /ТАСС/. Крупнейшая в мире подземная обсерватория Цзянмэнь по исследованию нейтрино (Jiangmen Underground Neutrino Observatory, Juno) начала работу в провинции Гуандун. Как сообщает газета South China Morning Post, огромный комплекс приступил к исследовательской деятельности во вторник.

Перед этим прошло заполнение гигантской акриловой сферы диаметром 35 м жидким сцинтиллятором общим весом 20 тыс. тонн. Детектор находится на глубине 700 м под землей.

Комплекс предназначен для изучения различных типов нейтрино, генерируемых атомными электростанциями Тайшань и Янцзянь, расположенными в провинции Гуандун. Академия наук Китая предложила этот международный проект в 2008 году.

Физик-теоретик Ван Ифан, представитель проекта Juno, назвал начало работы комплекса "исторической вехой". "Впервые у нас работает детектор такого масштаба и точности, предназначенный для регистрации нейтрино <…>. Juno позволит нам ответить на фундаментальные вопросы о природе материи и Вселенной", - отметил ученый.