МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российские исследователи разработали уникальный материал для лечения ран, в основе которого лежит система из полимерных микрокамер, которые постепенно высвобождают заключенные в них биологически активные вещества в поврежденную ткань. Это ускоряет заживление ран и снижает объем шрама, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"Предложенное покрытие позволяет ускорить заживление ран и значительно снизить образование рубцовой ткани, тем самым обеспечивая более эстетичный и быстрый результат по сравнению с существующими методами. Разработка потенциально поможет повысить качество жизни пациентов, сократить затраты на терапию и снизить риск осложнений", - пояснил старший научный сотрудник исследовательского центра LIFT инновационного центра Сколково Алексей Ермаков, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Разработанное исследователями раневое покрытие представляет собой биоразлагаемый полимер, структурированный таким образом, что внутри него присутствует набор упорядоченных камер, которые можно заполнять различными веществами. Эти соединения высвобождаются и попадают в рану при постепенном разложении биополимера, что позволяет гибко манипулировать процессами, которые происходят внутри раны.

В частности, российские ученые встроили в разработанный ими полимер молекулы природного антиоксиданта - дубильной кислоты, способствующей подавлению воспалений. Также ученые создали материал с добавлением перкарбоната натрия, чьи молекулы способствуют выработке перекиси водорода - окислителя, способствующего росту сосудов и подавляющего активность патогенных микробов.

Данные вариации полимеров исследователи нанесли на подложку из гидрогеля, которая хорошо удерживает влагу, останавливает кровь и при этом обладает высоким уровнем эластичности, и проверили их работу на культурах клеток и на крысах. Разработанные покрытия - как с дубильной кислотой, так и с перкарбонатом натрия, значительно ускорили заживление. Так, на седьмой день эксперимента площадь ран, покрытых микрокамерным материалом, была почти вдвое меньше размера ран без лечения.

"В дальнейшем мы планируем адаптировать эту систему для более сложных повреждений, где факторы рубцевания и скорости заживления особенно важны, в частности, в случае повреждения нервных тканей и спинного мозга. В сегодняшней реальности, когда людей с тяжелыми ранами мы видим больше, чем когда-либо в ХХI веке, крайне важно находить способы оказания им помощи", - подытожил Ермаков, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.