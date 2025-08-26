Созданный в РФ полимерный материал поможет уменьшить число повторных операций

Ученые разработали биоразлагаемый полимерный материал, в основе которого лежит система из полимерных микрокамер, куда можно помещать различные препараты и вещества, подавляющие инфекции

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Разработанный российскими учеными уникальный полимерный материал, способный ускорять заживление ран, поможет уменьшить число повторных операций по имплантации стентов для трахей и установке других имплантов, чье введение в организм нередко сопровождается воспалениями или инфекциями. Об этом сообщила журналистам на пресс-конференции в Москве научный сотрудник "Сколтеха" Ольга Синдеева.

"Наши коллеги из московских клиник часто сталкиваются с проблемами, которые может решить созданное нами покрытие. Одна из них - развитие инфекций при введении любых имплантов и протезов в организм. Вторая - разрастание соединительной ткани после имплантации стентов в трахеи и прочие полые структуры в организме. Наш материал позволяет снизить риск проведения повторных операций, необходимых для решения этих проблем", - отметила исследователь.

Как ранее сообщила пресс-служба Российского научного фонда, ученые разработали биоразлагаемый полимерный материал, в основе которого лежит система из полимерных микрокамер, куда можно помещать различные препараты и вещества, подавляющие инфекции или ускоряющие заживление поврежденных тканей тела. Ученые сотрудничают с несколькими ведущими клиниками Москвы, в том числе с Городской клинической больницей № 31 и Университетской клиникой МГУ, и совместно изучают перспективы клинических применений данного материала.

По словам Синдеевой, использование данного материала при имплантации стентов в желчные протоки или при проведении операций на мочевом пузыре у пациентов с раком простаты также позволяет избежать появления рубцов, борьба с которыми зачастую требует проведения многократных хирургических вмешательств. Для решения этой проблемы российские ученые создали покрытие для катетеров и стентов, которое подавляет воспалительные процессы и "скрывает" присутствие этих устройств от организма пациента.

"Другими преимуществами нашего покрытия является то, что внутри микрокапсул в его структуре можно хранить те биоактивные молекулы, которые являются нестабильными или достаточно быстро разлагаются при попадании в организм, а также его можно наносить на импланты, которые будут сильным образом деформироваться в процессе установки. Это позволит хирургам не бояться небольших повреждений покрытий, которые будут высвобождать содержащиеся в них препараты на протяжении нескольких недель или месяцев", - подытожила Синдеева.