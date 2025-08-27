Соглашения о разработке и запуске производства подписали на форуме "Технопром-2025"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета совместно с партнерами и при поддержке федеральной программы Минобрнауки России "Приоритет-2030" национального проекта "Молодежь и дети" запустят к 2027 году высокотехнологичное производство сплиттеров - устройств для разделения синхротронного пучка для установок поколения 4+. Соглашения о разработке и запуске производства подписаны на XII Международном форуме технологического развития "Технопром-2025", сообщает пресс-служба вуза.

"Сегодня в России строится сразу несколько источников синхротронного и нейтронного излучения нового поколения - Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ), источник синхротронного излучения с лазером на свободных электронах "СИЛА", Российский источник фотонов (РИФ), высокопоточный исследовательский реактор "ПИК" и другие. Всего к 2030 году по поручению Правительства будет создано не менее 18 новых экспериментальных станций. А в ближайшей перспективе их число приблизится к 120 в стране. Все эти установки требуют высокоточных комплектующих и научного оборудования. И Томскому политеху, уже зарекомендовавшему и проявившему себя в области ускорительных технологий, есть что предложить рынку", - отмечает и. о. ректора Томского политехнического университета Леонид Сухих, чьи слова приводятся в сообщении.

Сплиттер - устройство, которое расщепляет один пучок синхротронного излучения на несколько пучков и помогает достичь его необходимых геометрических параметров на образцах, в системах окружения образца и системах детектирования сразу нескольких параллельно работающих измерительных модулей. Это позволяет ученым работать на фиксированных длинах волн. Устройства будут изготовлены на основе искусственных алмазов, они позволят более чем в три раза повысить эффективность проведения экспериментов.

"Разработка отечественного оборудования для установок класса "мегасайенс" - это наш стратегический приоритет и логичный этап в развитии российской науки. Наше умение глубоко понимать и воплощать сложнейшие технические задачи ученых станет основой для успеха данного проекта. Совместно с партнерами мы приступаем к созданию сплиттера, который будет не только соответствовать лучшим мировым аналогам, но и, благодаря гибкому индивидуальному подходу, мы планируем достичь его превосходства по ключевым параметрам. Данное решение призвано кратно увеличить пучковое время, что позволит проводить значительно большее количество экспериментов", - заявил руководитель направления "Вакуумное и криогенное оборудование" группы компаний "Научное оборудование" Михаил Ходаков.

Ход разработки

Ученые Томского политеха совместно с компанией "Научные приборы и системы" разработают и изготовят прототип сплиттера на основе синтетического монокристаллического алмаза. Для этого они сначала проведут комплексное исследование качества алмазных пластин методами рентгеновской дифракции и топографии совместно с коллегами из БФУ им. И. Канта, и выполнят все необходимые инженерные расчеты и симуляции с коллегами из центра коллективного пользования (ЦКП) "СКИФ" и Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева Сибирского отделения РАН.

В зоне ответственности компании "Научные приборы и системы" конструирование и изготовление вакуумной системы. Отдельно ученые Томского политеха разработают прецизионную мехатронную систему для позиционирования алмазных пластинок и специализированное программное обеспечение для автоматизации работы с высокотехнологичным оборудованием. Кроме того, совместно со специалистами ООО "Научные приборы и системы", а также ЦКП "СКИФ" политехники изготовят сплиттеры для экспериментальных станций Сибирского кольцевого источника фотонов.