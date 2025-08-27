При этом за сутки не произошло ни одной вспышки, отметили в лаборатории солнечной астрономии

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Не менее 100 новых пятен появилось на Солнце за прошедшие сутки. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

"В главной солнечной активной области, №4197, "какой-то ад весь день творился". За прошедшие сутки, тут, наверное, не меньше 100 новых пятен появилось. Куда девается вся эта энергия, совершенно непонятно. За сутки здесь не произошло ни одной вспышки", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

На сайте лаборатории уточняется, что прогноз солнечной активности на ближайшие сутки остается неопределенным из-за противоречивых сигналов, поступающих вместе с космическими и наземными данными.

"С одной стороны, на Солнце сохраняется исключительно большое число крупных пятен, свидетельствующих о наличии существенных запасов вспышечной энергии. Кроме того, фоновое рентгеновское излучение Солнца уже несколько суток превышает вспышечный уровень C, то есть в некотором смысле все эти дни на Солнце продолжается одна непрерывная вспышка. <...> С другой стороны, спам солнечными вспышками за последние сутки явно пошел на спад, а график вспышек все больше становится похож на прямую линию", - отмечается там.

Ученые предполагают, что не самым приятным объяснением происходящего может быть то, что Солнце "просто перешло в режим накопления энергии на крупные взрывы и перестало растрачивать себя по мелочам". "Если так, то ближайшее будущее может принести неприятные сюрпризы, особенно учитывая, что наиболее крупные активные центры в данный момент явно находятся в зоне прямого воздействия на Землю. Разумеется, на происходящее может быть и оптимистический взгляд: за шестидневный всплеск активности звезда наконец-то исчерпала взрывную энергию и теперь постепенно "остывает", - добавили в лаборатории.

Там напомнили, что накопление энергии на вспышки высшего X-уровня обычно занимает сутки-двое. И, как предполагают ученые, если в ближайшие дни крупных событий не произойдет, "значит речь все же идет о системном спаде активности, и звезда возвращается в режим "дружелюбного источника тепла и света".