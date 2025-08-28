В рамках консорциума на экспериментальной станции синхротрона разработают методики рентгенофлуоресцентного анализа на пучках синхротронного излучения

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Консорциум об использовании возможностей синхротрона "Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)" для более точного прогноза и поиска микро- и наночастиц золота, платины, редких металлов и редкоземельных элементов создали в Новосибирске. Он объединит семь научных организаций, сообщили ТАСС в пресс-службе СКИФ.

СКИФ - это строящаяся под Новосибирском мегасайенс-установка, которая станет первым в России и самым мощным в мире источником синхротронного излучения четвертого поколения. СКИФ, запуск которого намечен на конец 2025 года, позволит "заглядывать внутрь" вещества, получать сверхточные данные о его структуре и поведении.

"В рамках консорциума на экспериментальной станции синхротрона будут разработаны методики рентгенофлуоресцентного анализа на пучках синхротронного излучения. Этот неразрушающий метод позволяет проводить количественный анализ элементного состава горных пород, руд, продуктов их переработки, других природных и технологических образцов с ультра-низкими пределами обнаружения (порядка 1 мг/тонну) и высокой производительностью", - сообщили в пресс-службе.

Ученые смогут обнаруживать в составе пород микро- и наночастицы золота, платины, редких металлов и редкоземельных элементов, определяя при этом и их химическое состояние. Полученные данные позволят точнее оценивать запасы полезных ископаемых, выбирать оптимальные методы добычи и находить перспективные участки для дальнейшей разработки.

Развитие консорциума предполагается проводить за счет привлечения предприятий минерально-сырьевого комплекса, университетов и научных организаций. В задачи объединения входит координация совместных действий и реализация общих проектов для развития методов и технологий применения синхротронного излучения в области геологоразведки и извлечения стратегических металлов, исследование процессов переработки руд, экологический мониторинг окружающей среды.

На этапе организации в него вошли Центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов", ФИЦ "Институт катализа СО РАН", Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН, Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, Томский политехнический университет, Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН и Сколковский институт науки и технологий. Подписание состоялось на международном форуме "Технопром-2025".

Кроме самих исследований на синхротроне, ученые также займутся разработкой новой экспериментальной станции СКИФ, которая будет ориентирована на проведение массовых исследований природных образцов. Это поможет в геологоразведке, поисковой геохимии, добыче и переработке различных типов минерального сырья. "Мы сможем быстро анализировать уже десятки и сотни граммов вещества, извлеченного с рудных объектов, не разрушая их. Это в перспективе даст возможность изменить схему геохимического сопровождения месторождения", - цитирует пресс-служба директора ИГМ СО РАН Николая Крука.

XII Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске с 27 по 30 августа, его главная тема - "Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства". ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.