Вице-президент РАН отметил, что НИЦ имени Жуковского занимается разработкой интеллектуального помощника и системы технического зрения для пилотов

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта будут страховать пилотов от "человеческого фактора" уже в ближайшем будущем и впоследствии, вероятно, отрасль может прийти к управлению самолетами без участия человека, такое мнение высказал вице-президент РАН, научный руководить НИЦ имени Жуковского Сергей Чернышев в рамках форума "Технопром-2025" в Новосибирске.

"Известно, что главная причина авиационных катастроф - это человеческий фактор, от 70 до 80% катастроф происходят из-за ошибок экипажа. Так вот, автоматизация, применение в большей степени искусственного интеллекта, но не полное исключение летчика из контура, это действительно ближайшая перспектива", - сказал он, добавив, что в настоящее время НИЦ имени Жуковского занимается разработкой интеллектуального помощника пилота и системы технического зрения для пилотов.

Он подчеркнул, что считает возможным в будущем создание самолетов, которые могут управляться без участия человека.

"Скорее всего, это случится сначала для какого-то индивидуального транспорта, типа такси. А уже потом пойдет на более крупные самолеты. Но это длительный процесс, потому что во главе угла стоит безопасность человека. Пока мы не отработаем, сотни тысяч раз не проиграем все ситуации, не убедимся, что это 100% работает, это применять никто не будет", - заметил Чернышев.

XII Международный форум технологического развития "Технопром-2025" проходит в Новосибирске с 27 по 29 августа. Ключевая тема в этом году - "Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства". ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.