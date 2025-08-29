Продолжительностью 9 минут

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Вспышка предпоследнего класса мощности М произошла на Солнце. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"29 августа в 07:16 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4203 (N10W88) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 9 минут", - говорится в сообщении.

Как уточнили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, в пятницу сохраняются риски сильных вспышек с высокой вероятностью воздействия на Землю.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.