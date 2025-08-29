Контроллер позволяет управлять почти любым оборудованием в различных помещениях

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Контроллер системы интегрированного управления для проведения конференций разработала новосибирская группа компаний "Компьютеры и сети". Разработка более чем наполовину состоит из отечественных комплектующих, сообщил ТАСС руководитель группы по работе с государственными заказчиками компании Александр Перепелица в ходе форума "Технопром-2025".

"Мы представляем на форуме контроллер, позволяющий управлять почти любым оборудованием в различных помещениях - от малых переговорных комнат до крупных опенспейсов и диспетчерских центров. Возможности интеграции практически неограниченны, а управление возможно с любого устройства через интерфейс, программируемый под задачи и пожелания заказчика", - рассказал он.

Собеседник агентства добавил, что у контроллера есть аналоги зарубежного производства, однако их функционал не настолько широкий по сравнению с разработкой, а стоимость иностранного оборудования вдвое выше. По его словам, компания подала документы в реестр Минпромторга, рассчитывая привлечь в том числе государственных заказчиков. Перепелица также уточнил, что разработка более чем на 50% состоит из отечественных компонентов: корпус и экран изготавливаются самой группой компаний.

О форуме

XII Международный форум технологического развития "Технопром-2025" проходит в Новосибирске с 27 по 29 августа. Ключевая тема в этом году - "Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.