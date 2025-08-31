Их длительность составит до 45 часов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Геомагнитные возмущения, вызванные приходом к Земле облака плазмы от сильной вспышки на Солнце, начнутся вечером 1 сентября и продлятся от 30 до 45 часов. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

"Геомагнитные возмущения, согласно расчету, начнутся 1 сентября около 23 часов по московскому времени. И продлятся от 30 до 45 часов, то есть весь вторник, 2 сентября, и, как минимум, часть среды. Пик геомагнитных возмущений должен быть пройден около полудня во вторник, когда геомагнитные индексы выйдут на уровень около Kp=7, что соответствует магнитным бурям уровня G3", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о вспышке М2.76, произошедшей на Солнце и сопровождавшейся выбросом облака плазмы.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.