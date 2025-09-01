Облако солнечной плазмы уже ударило по Земле, сообщают ученые

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Облако солнечной плазмы от сильной вспышки достигло Земли, в течение часа может начаться магнитная буря. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

"Только что [облако солнечной плазмы] ударило по Земле. Теперь кто кого. Если пробьет [геомагнитное поле], то в течение часа начнутся [полярные] сияния и [магнитные] бури", - говорится в сообщении.

Солнечное вещество, выбросом которого сопровождалась вспышка М2.76, как уточнили в лаборатории, летело к Земле со скоростью 650 км/с.