Сейчас геомагнитная ситуация развивается "по мягкому сценарию"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Магнитная буря на Земле продолжается и пока развивается по "мягкому сценарию", но к середине дня возможно ее усиление до уровня G3. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

"В настоящее время на Земле продолжается геомагнитная буря, начавшаяся вчера около полуночи по московскому времени после ожидавшегося прихода выброса солнечной плазмы. <…> На данный момент геомагнитная ситуация развивается "по мягкому сценарию", чему способствует так называемая положительная ориентация межпланетного магнитного поля, сдерживающая развитие как магнитных бурь, так и северных сияний. Согласно тем же прогнозным оценкам, в середине дня знак магнитного поля должен переключиться, после чего, в отсутствие сдерживающих факторов, геомагнитный шторм выйдет на "заявленный" уровень G3", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики, в ночь на 2 сентября уровень возмущенности геомагнитного поля варьировался от G1 до G2 по шкале из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Магнитная буря вызвана приходом к Земле облака плазмы, которым сопровождалась вспышка М2.76. По информации лаборатории, геомагнитные возмущения могут продлиться от 30 до 45 часов.

"С учетом ожидающейся суточной продолжительности геомагнитной бури, в настоящий момент считается, что зона сияний продержится до следующего темного времени суток, и в этом случае сможет повторно наблюдаться с ночь со 2 на 3 сентября уже над всей территорией страны", - уточняется в сообщении.