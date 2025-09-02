Чернышенко: интересные научные проекты России и КНР запустят в ближайшее время

Наука как одна из сфер взаимодействия между двумя странами находится на очень высоком уровне развития, подчеркнул зампредседателя правительства РФ

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил высокий уровень научного взаимодействия между Россией и Китаем и анонсировал "запуск интересных проектов". Об этом Чернышенко заявил в интервью ТАСС в рамках визита президента РФ в Пекин.

"Наука как одно из направлений, одна из сфер взаимодействия между нашими странами, сейчас действительно на очень высоком уровне развития. Буквально в ближайшее время мы будем наблюдать запуск интересных проектов, которые готовились в рамках подкомиссии по научно-технологическому и инновационному развитию и рабочей группы. Ими были подготовлены документы, так называемые рабочие карты, в рамках которых большое количество совместных мероприятий. Ну и буквально десятки этих мероприятий", - рассказал Чернышенко.