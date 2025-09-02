По текущим планам РНФ, фонд планирует ежегодно выделять на решение этой задачи по 100 млн рублей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российский научный фонд подвел итоги одного из конкурсов грантов памяти академика Велихова, победитель которого - НИЦ "Курчатовский институт" - будет ежегодно получать по 100 млн рублей на разработку аналоговых нейроморфных сенсоров и вычислительных систем для эффективного решения задач искусственного интеллекта. Об этом сообщила пресс-служба РНФ.

В начале июля РНФ объявил о старте еще одного конкурса грантов памяти академика Велихова, в рамках которого ученые будут разрабатывать передовые нейроморфные технологии для решения задач, связанных с нейросетями и системами потоковой обработки данных. Квалифицированным заказчиком в рамках этого конкурса выступает АО "Лаборатория Касперского", один из лидеров российского и международного рынка программного обеспечения.

В рамках проекта планируется разработка прототипа программно-аппаратного комплекса на базе полнофункционального образца отечественного цифрового нейропроцессора "Алтай", а также построение алгоритмов для решения задач анализа данных на базе этой машины и разработка технологий, связанных с вычислительными системами на базе мемристоров, резисторов с эффектом памяти.

В соответствии с решением РНФ, эту задачу будет решать российский научный коллектив под руководством заместителя директора по научной работе Курчатовского НБИКС-центра Вячеслава Демина. Работы по гранту будут проводиться в 2025-2029 годах с последующим возможным продлением срока выполнения проекта на три года. По текущим планам РНФ, фонд планирует ежегодно выделять на решение этой задачи по 100 млн рублей.

Об академике Велихове

Евгений Велихов был одним из самых значимых исследователей в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза. Он выступал одним из инициаторов международного проекта по освоению термоядерной энергии ИТЭР, долгое время он возглавлял совет по техническому проектированию ИТЭР, а в 2006 году стал членом международного совета ИТЭР от России и с 2010 года по 2012 год был председателем совета ИТЭР. Велихов умер 5 декабря 2024 года на 90-м году жизни. Он похоронен на Новодевичьем кладбище.