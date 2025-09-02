Они ожидаются в течение трех-четырех часов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Самые благоприятные за последние три месяца условия для наблюдения за полярными сияниями в европейской части России ожидаются в течение трех-четырех часов. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

"Сообщаем о высокой вероятности формирования полярных сияний в европейской части страны уже в самое ближайшее время с возможностью наблюдения примерно с 22 часов до 2-3 часов ночи по московскому времени. В настоящее время в околоземном пространстве происходит быстрая смена знака межпланетного магнитного поля. В сочетании с сохраняющейся высокой скоростью солнечного ветра это формирует благоприятные условия для формирования сильного полярного овала уже в течение 3-4 ближайших часов. В отличие от вчерашней ночи, когда хвост полярного сияния удалось на короткое время захватить лишь на северо-западе страны, на этот раз, по прогнозу, благоприятные условия для наблюдения будут сформированы на значительно большей территории, включая центральную и западную части России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодняшние возможности для наблюдения ожидаются самыми благоприятными за последние три месяца и, скорее всего, предоставят одни из самых высоких шансов этой осенью.

Как сообщили раннее ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ"), в ночь на 2 сентября началась магнитная буря. Уровень возмущенности геомагнитного поля варьировался от G1 до G2 по шкале из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".