Разработан химический метод по спасению молодых хвойных деревьев от сорняков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства (СПбНИИЛХ) разработали химический метод по спасению сеянцев хвойных деревьев от сорняков и доказали его эффективность на научно-практическом семинаре в Республике Марий Эл. Разработка проводилась по государственному заданию Федерального агентства лесного хозяйства, сообщили ТАСС в СПбНИИЛХ.

"Мы разработали метод по уходу химическим способом за культурами сосны, ели. Это специальные гербициды контактного действия, которые позволяют либо приостановить развитие нежелательной травянистой и древесно-кустарниковой растительности, либо полностью подавить ее. <...> У нашего института учредитель - Федеральное агентство лесного хозяйства, которое дало нам это задание. Результаты своей работы мы передаем федеральному агентству, а оно их по необходимости рассылает в органы исполнительной власти в субъектах Российской Федерации", - рассказал в беседе с ТАСС заместитель директора СПбНИИЛХ, кандидат географических наук Александр Степченко.

Степченко добавил, что метод имеет практические цели. Например, когда вырубается хвойный лес и на его месте необходимо вырастить новый, на вырубке сами собой растут осина, ольха, ива, злаки, малина, иван-чай, которые мешают росту молодых хвойных деревьев. "Сеянец может быть 15 сантиметров от земли, иван-чай вырастает по пояс за одно лето", - уточнил в разговоре с ТАСС Степченко и подчеркнул, что метод делится на две методики: агротехнический уход в течение первых трех лет после посадки дерева и лесоводственный уход уже более старших насаждений в возрасте 10-50 лет.

Разработанные технологии, по которым и обрабатываются площади вырубки, малозатратны, к ним восприимчивы именно сорняковые растения, они не вредят хвойным деревьям, и вещества, которые используются, в малом количестве никак не сказываются на здоровье человека и соответствуют нормам охраны окружающей среды. Метод может применяться на всей территории России при выращивании хвойных деревьев на тех площадях, где была вырубка.

"Мы совместно с Поволжским государственным технологическим университетом в Республике Марий Эл летом прошлого года закладывали пробные площади. Специалисты определяли, в какой период какие из лиственных замедляются, повреждаются, как себя чувствует сосна. Были представители лесничеств Марий Эл, Чувашской Республики, представители министерств этих регионов. Все, кто отвечает за лесное хозяйство в двух республиках. Они установили, что технология работает и экономически эффективна", - подчеркнул в беседе с ТАСС Степченко.