Москвичи впервые за семь лет увидят полное затмение Луны

Оно состоится 7 сентября

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Полное лунное затмение 7 сентября можно назвать редким событием и для москвичей, и для россиян в целом - в последний раз все жители страны наблюдали подобное явление семь лет назад, в июле 2018 года. Об этом сообщила ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

"Последнее видимое в Москве и других городах России полное лунное затмение наблюдалось 27 июля 2018 года, поэтому при хорошей погоде мы можем стать свидетелями такого редкого события. В следующий раз полное затмение Луны состоится 3 марта 2026 года. Оно будет доступно для наблюдения в восточной части России", - сказала собеседница агентства.

Затмение будет наблюдаться 7 сентября с 18:28 до 23:55 мск. Теневая фаза затмения, во время которой Луна полностью погрузится в тень Земли, составит 1 час 22 минуты (с 20:31 мск до 21:53 мск). Наибольшую фазу затмения (1,368) можно будет наблюдать в 21:12 мск. Явление будет видно в любой точке России, везде, где Луна будет находиться над горизонтом, а также в Антарктиде, Азии, Африке, Океании и Европе. Полная Луна будет располагаться в созвездии Водолей.