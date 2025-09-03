Производство находится в Томске

ТОМСК, 3 сентября. /ТАСС/. Первое в России производство полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) запустили в Томске на площадке Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ) при Томском государственном университете (ТГУ). Этот материал необходим для высокотехнологичных отраслей промышленности и раньше закупался из-за рубежа, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Полиэфирэфиркетон - универсальный инженерный пластик с поликристаллической структурой, стойкий к высоким температурам. Он устойчив к воздействию водяного пара, обладает отличными химическими, механическими, электротехническими эксплуатационными свойствами, которые сохраняет при температуре до +250 градусов.

"Это первый в России проект такого масштаба, направленный на импортозамещение критически важного материала для промышленности. ПЭЭК используется в микроэлектронике, кабельной промышленности, машино- и автомобилестроении, нефтяной, газовой и фармацевтической отраслях", - сказал директор ИХТЦ Алексей Князев.

Проект реализован на основе запатентованной технологии синтеза, разработанной АО "Институт пластмасс". Общая стоимость проекта оценивается в порядка 300 млн рублей. Потребность в создании отечественного производства ПЭЭК была сформулирована Министерством промышленности и торговли по заявке завода "Чувашкабель". Предприятие заинтересовано в производстве термостойкого кабеля, который должен выдерживать температурные нагрузки и агрессивные среды при небольшой толщине изоляции. Единственным полимером, способным обеспечить такие свойства кабеля, является ПЭЭК.

"ПЭЭК поставляется потребителю в виде гранулированного компаунда. Ключевые параметры качества материала, изготавливаемого по текущему заданию, соответствуют общепризнанным мировым стандартам. После синтеза продукт тестируется по 18 физико-химическим показателям (температура плавления, вязкость, плотность и др.), и уже прошел первичные испытания в готовом изделии в АО "Завод "Чувашкабель", - сказала руководитель проекта ИХТЦ Александра Жердева.

Первоначальный объем производства по контракту составляет не менее 7 тонн материала в год. Мощности подготовленного ИХТЦ производства позволяют выпускать до 10 тонн в год материала с перспективой дальнейшего увеличения. ТГУ выступил научным партнером, обеспечивая проведение испытаний, контроль процессов синтеза и компаундирования. Сейчас специалисты ТГУ проводят работы по расширению линейки производимых марок ПЭЭК для разных промышленных задач. Уже существуют запросы на литьевые марки ПЭЭК для автомобилестроения и медицинской сферы.