Лекция астронома о программе "Аполлон" стала самым обсуждаемым русскоязычным научпоп-видео

Она собрала почти 67 тыс. комментариев, следует из исследования SciTopus при поддержке гильдии "Рубежи науки"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Лекция российского астронома Владимира Сурдина на тему американской лунной программы собрала почти 67 тыс. комментариев на YouTube, став самым обсуждаемым русскоязычным научно-популярным видео за все 20 лет существования платформы, следует из исследования SciTopus при поддержке гильдии "Рубежи науки".

"Обсуждение под лекцией Владимира Сурдина в МГУ на тему программы "Аполлон" растянулось на 66,9 тыс. комментариев", - рассказали ТАСС в пресс-службе гильдии. По ее информации, видео о простом домашнем эксперименте по доказательству шарообразности Земли вызвало дискуссию на 58 тыс. комментариев, на третьем месте оказались видеодебаты между сторонниками ислама и атеизма с 51 тыс. комментариев.

В "Рубежах науки" добавили, что всего в рамках исследования было изучено около 170 тыс. видеороликов, опубликованных за все время существования платформы на почти 600 русскоязычных научно-популярных YouTube-каналах. Меньше всего было таких видео выпущено в 2006 и 2007 годах - пять и четыре соответственно. При этом порядка 20,8 тыс. роликов было опубликовано в 2020 году, что стало пиком в рамках исследования.

Исследователи также оценили общий хронометраж выбранных видео. "Только в 2024 году вышло 17 837 видео - на их беспрерывный просмотр уйдет 411 дней, а все ролики за <...> [за время существования платформы] удастся посмотреть за 11 лет 3 месяца и 27 дней. Однако стоит учесть, что за эти годы будут сняты новые видео", - отметили они.

Сооснователь "Рубежей науки" Илья Чех считает, что эффективное развитие научно-популярной сферы невозможно без опоры на точные данные и объективный анализ. "Именно поэтому мы поддержали масштабное исследование SciTopus. Представленные результаты - это не просто любопытная статистика или рейтинги популярности, это детальная карта интересов русскоязычной аудитории и ключевых тенденций в научпоп-блогинге, и одновременно - уникальный аналитический инструмент для всех, кто работает в этой сфере", - привели его слова в пресс-службе.