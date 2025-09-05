Александр Сергеев отметил, что Национальный центр физики и математики и госкорпорация уделяют большое внимание мотивации учеников на выбор профессии ядерного физика, для чего активно работают со школьными учителями

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Национальный центр физики и математики (НЦФМ) и один из его учредителей - госкорпорация "Росатом" уделяют большое внимание мотивации школьников на выбор профессии ядерного физика, для чего активно работают со школьными учителями. Об этом рассказал научный руководитель НЦФМ академик РАН Александр Сергеев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Мы выстраиваем такую систему, когда работодатель, то есть, мы, ученые НЦФМ, идем в школу для того, чтобы уже со школьной скамьи ориентировать ребят прийти в науку. Мы работаем таким образом, что учителя в школах становятся заинтересованными в том, чтобы мотивировать и ориентировать ребят на нашего работодателя", - сообщил Сергеев.

Как отметил академик Сергеев, в настоящее время организованы школы Росатома для учителей физики и математики. Это целый спектр мероприятий в течение всего года: сначала читаются лекции в онлайн-варианте, и после их прослушивания учителя получают сертификат повышения квалификации.

"После этого они собираются в группу, мы встречаем их на разных площадках: в Москве в павильоне "Атом", на Машуке, а потом они приезжают в НЦФМ, где проводят тоже несколько дней, и мы выстраиваем с ними отношения такие, что учитель имеет контакт с ученым - и они вместе решают, каким образом выстроить преподавание, каким образом интересно рассказать школьнику, чем занимается высокая наука", - рассказал Сергеев.

Говоря о взаимодействии ученого с учителем, академик Сергеев, в частности, рекомендовал привлекать к работе в качестве молодых учителей сильных студентов. "Школьники гораздо лучше ориентируются на студентов, чем на преподавателей", - отметил научный руководитель НЦФМ.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек из более 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.