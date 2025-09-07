Четыре воздушных судна, включая борт Роскосмоса, вылетели из Внуково в 19:30 и взяли курс на Северный Урал

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Научно-техническая гильдия "Рубежи науки" совместно с Роскосмосом и Внуково-3 организовали специальный рейс Astro Night для наблюдения за лунным затмением, прошедшим вечером 7 сентября, передает корреспондент ТАСС, принявший участие в полете.

Четыре воздушных судна, включая борт Роскосмоса, вылетели из Внуково в 19:30 и взяли курс на Северный Урал. Пассажиры по правому борту смогли наблюдать начало и пик затмения (около 21:12 мск). Достигнув Северного полярного круга, самолеты развернулись, что позволило наблюдать астрономическое явление пассажирам по левому борту.

Планировалось, что с одного борта самолетов будет видно затмение, а с другого - северное сияние, однако геомагнитного возмущения было недостаточно для формирования авроры. Тем не менее, разворот воздушных судов позволил всем пассажирам наблюдать затмение.

Самолеты сопровождали космонавты Роскосмоса Олег Кононенко (командир отряда), Андрей Бабкин, Дмитрий Петелин и Константин Борисов - они поделились историями из своей космической карьеры, а также рассказали о планах на будущее.