Красная луна над облаками: в РФ наблюдалось первое за семь лет полное лунное затмение

Вечером воскресенья почти на всей территории России можно было увидеть полное затмение Луны. Корреспонденты ТАСС запечатлели редкое астрономическое явление сразу из трех примечательных мест — так, Екатерина Замахина стала свидетелем затмения из стен Московского планетария, Илья Врубель наблюдал за ним с высоты 11 км на борту авиарейса, организованного специально по такому случаю, а Алексей Зубрицкий увидел затмение прямо с борта Международной космической станции (МКС)

Что такое лунное затмение?

Явление, во время которого Земля располагается точно между Солнцем и Луной и отбрасывает на последнюю свою тень, и называется лунным затмением. В отличие от солнечных, которые видны лишь в узкой полосе, лунные можно наблюдать везде, где в тот момент земной спутник находится над горизонтом. Лунные затмения случаются только в полнолуние и могут происходить до пяти раз в год, но чаще всего дважды.

Различают полные, частные и полутеневые затмения. В первом случае Луна полностью оказывается в тени Земли, во втором — частично, в третьем случае лунный диск заходит в полутень нашей планеты. Полные лунные затмения, подобные воскресному, обычно происходят один или два раза в год, но с территории нашей страны такое явление в последний раз наблюдалось семь лет назад — 27 июля 2018 года. Следующее подобное событие состоится 3 марта 2026 года, но его увидят только жители восточной части РФ.

Нынешнее затмение началось в 19:27 мск, когда Луна находилась в созвездии Водолея. Постепенно смещаясь к границе с созвездием Рыб, естественный спутник вошел в полную фазу затмения примерно в 20:31 мск и пробыл там 1 час 22 минуты. Наибольшая фаза затмения была зафиксирована в 21:12 мск, когда Луна находилась на высоте 16 градусов над горизонтом столицы. Полностью выйти из тени Земли Луне удалось в 22:57 мск — таким образом, общая продолжительность зрелища составила три с половиной часа.

Во время затмения поверхность спутника Земли приобрела ржаво-красный цвет — это явление называют "кровавой Луной". Такой феномен обусловлен тем, что даже в фазе полного затмения на Луну попадает свет Солнца — до естественного спутника долетают лучи, рассеявшиеся в атмосфере Земли. Поскольку земная атмосфера наиболее хорошо пропускает лучи красно-оранжевой части спектра, именно они и достигают поверхности спутника, придавая характерный цвет.

Красная луна в Москве

В столице России центральной площадкой наблюдения события выступил Московский планетарий. Его посетители под руководством астрономов смогли разглядеть все фазы затмения в телескопы и больше узнать о природе затмений. Спутник Земли начал приобретать красноватый оттенок задолго до своего максимума. В телескоп цвет лунного диска выглядел неоднородным — он содержал и алый, и оранжевый, и коричневый оттенки.

Редкие облака и относительно низкое положение Луны над горизонтом создавали риск ухудшения условий наблюдения в Москве, но помешали лишь частично благодаря продолжительности полной фазы.

В момент полного затмения Луны на самом спутнике наблюдалось полное солнечное затмение. При этом 10 сентября Луна окажется в перигее — ближайшей к Земле точке своей орбиты. Если эта дата находится близко к полнолунию, то его называют суперлунием. Следовательно, 7 сентября полное лунное затмение еще и совпало с этим феноменом.

Как рассказали ТАСС в планетарии, фазы затмения можно было наблюдать почти со всей территории России (кроме самых восточных регионов, где Луна успела зайти за горизонт до выхода из тени нашей планеты). Также оно было доступно для наблюдения в Антарктиде, Австралии, Океании, Азии, Африке, Европе и из акватории Индийского океана.

Лунная "Астроночь"

Облака часто мешают наблюдениям небесных явлений, в том числе затмений, а самое лучшее решение — подняться над ними. Именно к такому выводу и пришла Научно-техническая гильдия "Рубежи науки", организовав совместно с госкорпорацией "Роскосмос" четырехчасовой спецрейс Astro Night специально для наблюдения астрономического явления.

Четыре воздушных судна, включая борт Роскосмоса, вылетели в воскресенье вечером из московского аэропорта Внуково и взяли курс на Северный Урал. Самолеты сопровождали действующие космонавты Роскосмоса, в том числе командир отряда, Герой России Олег Кононенко.

В полную фазу затмения самолеты пролетали над Северным полярным кругом, после чего развернулись и последовали назад. Планировалось, что с одного борта самолетов будет видно затмение, а с другого — северное сияние, однако геомагнитного возмущения было недостаточно для формирования авроры.

Когда Луна приблизилась к максимальной фазе затмения, характерно покраснев, ее яркость сильно упала, позволив наблюдать небесные тела, обычно невидимые во время полнолуния. Так, пассажиры рейса смогли увидеть на звездном небе планету Сатурн.

Идеолог проекта Astro Night, организатор мероприятия Станислав Короткий рассказал, что в 2015 году ему вместе с авиакомпанией "Нордавиа" удалось организовать аналогичный рейс для наблюдения полного солнечного затмения. По его словам, уже в этом декабре можно организовать следующий подобный полет, который будет приурочен к пику метеорного потока Геминиды, — он отправится на север от Москвы, далеко за полярный круг.

При этом астроном Владимир Сурдин отметил одну из основных проблем, присущих наблюдению солнечных затмений, — тень, которую Луна отбрасывает на Землю, движется по земной поверхности примерно в два раза быстрее скорости звука. Таким образом, даже если смотреть затмение с самолета, длительность наблюдений будет исчисляться в минутах. По словам Сурдина, для улучшения наблюдений и исследований солнечных затмений необходим прорыв в гражданской сверхзвуковой авиации.

Наблюдение с МКС

Запечатлеть лунное затмение на камеру удалось также спецкору ТАСС на МКС, космонавту Роскосмоса Алексею Зубрицкому. По его словам, он "охотился" за Луной в течение почти двух часов, пытаясь найти подходящий кадр из разных иллюминаторов. "Она то за элементом конструкции станции спрячется, то за солнечной батареей, то выйдет из поля зрения одного иллюминатора — и приходится перелетать к другому. Чтобы ее заснять, пришлось потрудиться. Но явление очень красивое — оно того стоило!" — поделился с орбиты корреспондент.

Илья Врубель, Екатерина Замахина