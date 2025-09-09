Интернациональная группа ученых предложила объединить работу газогенератора с регазификацией сжиженного природного газа, который перед подачей в трубы и баллоны нужно перевести собственно в газообразное состояние

ЧЕЛЯБИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Технологию производства электричества в процессе регазификации сжиженного природного газа (СПГ) усовершенствовала интернациональная группа ученых из России, а также арабских и африканских стран. В обновленном варианте задействовали криогенную энергию, которая традиционно расходуется напрасно, сообщил ТАСС профессор кафедры "Электрические станции, сети и системы электроснабжения" Политехнического института ЮУрГУ, доктор технических наук Евгений Соломин.

"На сегодня известна технология работы газогенератора, который преобразует биомассу (древесину, сельхозотходы) в горючий газ. Проблема заключается в том, что при этом значительная часть полезной энергии расходуется напрасно. Интернациональная группа ученых, в которую входят и сотрудники ЮУрГУ, предложила для решения этой проблемы объединить работу газогенератора с регазификацией сжиженного природного газа, который перед подачей в трубы и баллоны нужно перевести собственно в газообразное состояние", - сказал собеседник агентства.

По его словам, за счет такого объединения обновленный вариант технологии позволяет направить криогенную энергию на улучшение работы паротурбинного цикла газогенератора, ранее она расходовалась напрасно.

"При этом имеет место эффект масштабирования - с ростом температуры и увеличением количества биомассы, поступающей в газогенератор, повышается эффективность его работы. Правда, этот принцип действует до температуры 1 200 К. Другую часть энергии можно передать, например, электролизеру, то есть аппарату, расщепляющему воду на кислород и водород, а водород тоже может служить топливом в определенных процессах", - рассказал ученый.

