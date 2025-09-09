Технология сохраняет биоразнообразие и снижает затраты на водоочистку, а также позволяет довести состав стоков до нормативов для рыбохозяйственных водоемов, что защищает реки и озера от накопления "невидимых" загрязнителей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Ученые Кольского научного центра разработали устойчивую биотехнологию очистки сточных вод, которую можно применять на территории всей страны. Метод использует природные способности местных бактерий и растений для удаления сульфатов и калия, об этом ТАСС сообщили в Минобрнауки.

"Сточные воды - неизбежный спутник производства везде без исключения. Зачастую в фокусе внимания сосредоточены наиболее опасные угрозы, такие как тяжелые металлы, между тем сульфаты, образующиеся в том числе при добыче и переработке руды, значительно снижают качество воды, при этом часто остаются вне зоны наблюдения. Работа сотрудников Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН Владимира Мязина и Надежды Фокиной решает распространенную экологическую проблему - очищение промышленных и сельскохозяйственных сточных вод от избытка сульфатов и калия. Автохтонные сульфатредуцирующие бактерии и растения способны совместно выполнять эту функцию", - сообщили в ведомстве.

Сульфаты представляют серьезную экологическую проблему для водных экосистем. При концентрациях выше 200 мг/л они изменяют вкус и запах воды, разрушают трубы и токсичны для водных организмов. Норматив для рыбохозяйственных водоемов в России установлен на уровне 100 мг/л. Реальные промышленные стоки часто содержат сотни миллиграммов сульфатов на литр.

Калий традиционно считается безопасным биогенным элементом. Однако его избыток в воде ведет к нарушению экологического равновесия. Для водоемов рыбохозяйственного значения допустимый уровень калия ограничен 50 мг/л. Очистка от калия представляет особую сложность для традиционных методов.

Решение и преимущества технологии

Традиционные методы очистки требуют значительных энергетических и материальных затрат. Реагентные и мембранные технологии часто слишком селективны и плохо удаляют калий. В северных регионах необходимо учитывать сложные климатические условия и уязвимость экосистем. Новая биотехнология эффективно работает в суровых условиях северных регионов.

Для очистки использовались местные микроорганизмы из сточных вод северо-западного региона, которые уже адаптированы к химическому составу и климату. Технология не требует внесения существенного количества дополнительных реагентов. Разработка позволяет довести состав стоков до нормативов для рыбохозяйственных водоемов,что защищает реки и озера от накопления "невидимых" загрязнителей. Технология сохраняет биоразнообразие и снижает затраты на водоочистку. Метод представляет практический интерес для промышленной и сельскохозяйственной очистки стоков.