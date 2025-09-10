ВООП предлагает вырубить в Москве завезенный из Америки клен ясенелистный

Директор по развитию Всероссийского общества охраны природы Алексей Ретеюм отметил, что его можно заместить разнообразными деревьями средней полосы - бузиной, калиной, ольхой, орешником, яблонями, можжевельником

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Захвативший в Москве огромные площади чужеродный американский клен ясенелистный необходимо вырубить, а вместо него посадить разнообразные деревья средней полосы. Это дерево является самым опасным видом-вселенцем, заявил ТАСС директор по развитию Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Алексей Ретеюм.

"Из растений в Москве только клен ясенелистный представляет опасность. Это единственная серьезная проблема. Он создает моновидовые сообщества, вытесняет все остальные виды и растения. Надо готовить общественное сознание, что не каждое дерево имеет ценность. Распространяясь по средней полосе, клен наносит огромный ущерб естественным экосистемам. Нужно вырубать, другого способа нет, это нужно делать для охраны природы и городской экологии", - сказал Ретеюм, который ранее много лет возглавлял Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород".

По его словам, в Москве клен ясенелистный занимает около четверти всего древесно-кустарникового покрова, в других городах он представляет не меньшую проблему. Его можно заместить разнообразными деревьями средней полосы - бузиной, калиной, ольхой, орешником, яблонями, можжевельником.

Среди других чужеродных растений столицы ботаник назвал сахалинскую гречиху и девичий виноград, которые, в отличие от клена, активно не распространяются.

Клен ясенелистный американский был завезен в Европу из Северной Америки в конце XVII века, в ботаническом саду Санкт-Петербурга начал произрастать в 1796 году. Из-за неприхотливости и высокой устойчивости к неблагоприятным факторам окружающей среды, а также быстрому росту клен применялся для ускоренного озеленения городов и населенных пунктов в начале XX века.