НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Ученые центра вирусологии "Вектор" вместе с коллегами из Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН разработали и запатентовали перспективное противогриппозное соединение на основе экстракта лекарственного растения - Сабельника Залесова, встречающегося в Горном Алтае. Это следует из патентной документации, с которой ознакомился ТАСС.

Авторы разработки отмечают, что сейчас по своей социальной значимости грипп находится на первом месте среди всех инфекционных болезней человека. По словам обладателей патента, эволюция вируса гриппа продолжается, и постоянно возникают новые антигенные варианты, вызывающие ежегодные эпидемии этого заболевания. Поэтому создание новых лекарственных препаратов остается актуальной задачей. Сабельник Залесова - многолетнее растение семейства Розоцветные. Оно произрастает долинах горных рек, по каменистым склонам. Растение встречается в Средней и Центральной Азии, а также в Западной Сибири (Республика Алтай).

"Изобретение относится к фармацевтической промышленности, а именно к способу получения сухого экстракта из высшего растения Сабельника Залесова, обладающего противогриппозной активностью", - говорится в патенте.

Полученное соединение проявляет активность против штамма так называемого Гонконгского гриппа (A/H3N2), чаще вызывающего осложнения у пожилых людей, и птичьего гриппа (A/H5N1). При этом в качестве сырья ученые использовали корни растения Сабельника Залесова, а в качестве экстрагента - очищенную воду, или 70%-й водный раствор этанола.

В экспериментах ученые использовали лабораторных мышей из питомника центра "Вектор", которых заражали вирусом через нос. На них исследовались на противовирусные свойства несколько вариантов экстрактов. Эффект от соединений сравнивался с препаратом для лечения и профилактики гриппа "Тамифлю". Наибольшие коэффициенты защиты были достигнуты у экстрактов на основе этанола и бутанола.

"Вышеописанный способ позволяет расширить арсенал средств с противовирусной активностью в отношении вируса гриппа человека A(H3N2) и птиц А(H5N1)", - отмечается в патенте.