В этой постройке XII века проходили торжественные мероприятия, официальные пиры и празднования

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Ученые обнаружили при раскопках в центре Смоленска следы каменного строения XII века, которое предположительно было теремом для официальных мероприятий и празднований. Обнаружение каменных построек домонгольского времени является большой редкостью и удачей для археологов, сообщила пресс-служба Института археологии РАН.

"Перед нами следы не храма, а гражданского сооружения, вероятнее всего - каменного терема, где проходили торжественные мероприятия, официальные пиры и празднования. Каменные постройки в домонгольское время единичны: основным строительным материалом было дерево, а из камня строили лишь церкви, и то далеко не всегда. Для архитектурной археологии остатки каменной постройки XII века сравнимы с редким драгоценным кладом", - пояснил главный научный сотрудник ИА РАН Владимир Седов, чьи слова приводит пресс-служба института.

Данный объект был обнаружен Смоленской археологической экспедицией РАН при проведении раскопок историческом центре Смоленска, на территории будущего кампуса Смоленского государственного университета. Это лишь третье по счету каменное гражданское сооружение домонгольского времени, найденное в Смоленске. Ранее археологи обнаружили в городе остатки двух каменных теремов: один - в Смоленском кремле, неподалеку от Успенского собора, другой - за Днепром, у церкви Петра и Павла.

К началу археологических работ на этом участке не было каких-либо построек, однако в прошлые века, как показывают исторические снимки, картографические и письменные источники, здесь располагались деревянные дома и другие постройки. Проведенные учеными раскопки показали, что на самом деле у данного региона Смоленска, ставшего частью города еще в XII веке, была богатая история застройки.

Так, в слоях XVIII-XIX веков археологи обнаружили остатки фундаментов домов, а также обнаружили редкие предметы вооружения императорской армии и гражданских чиновников времен Александра I и Николая I. Также ученые обнаружили культурные предметы и бытовой инвентарь XVI-XVIII веков, а в самых нижних культурных слоях сохранились в почти непотревоженном виде остатки построек и предметы XII-XIII веков.

Наиболее интересной из этих находок стали остатки терема из кирпича, чья длина и ширина составляли как минимум восемь и шесть метров, а также фрагмент связанной с ним арки. Стены терема были сложены из плинфы, кирпича византийской формы, а рядом с ним была найдена вислая печать, принадлежавшая одному из смоленских князей. Это обстоятельство свидетельствует в пользу того, что терем построил князь или боярин для проведения различных торжественных мероприятий, подытожили ученые.