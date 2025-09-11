На Земле ожидаются магнитные бури уровня G2-G3 13 и 14 сентября

Геомагнитная обстановка может ухудшится из-за влияния крупной корональной дыры

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Геомагнитная обстановка может ухудшится в выходные из-за влияния на Землю крупной корональной дыры, ожидаются магнитные бури уровня G2-G3. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

"Довольно значительное изменение геомагнитной обстановки, в том числе формирование новых магнитных бурь второго и третьего уровней по пятибалльной шкале, предварительно ожидается в эти выходные, начиная с 13-14 сентября, из-за появления на видимой стороне Солнца необычно крупной экваториальной корональной дыры, расположенной в плоскости вращения планет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 11 сентября корональная дыра вышла в центр видимого солнечного диска. Это означает, что формируемые здесь потоки высокоскоростного солнечного ветра теперь направлены в сторону Земли и достигнут ее орбиты примерно через трое суток.

"Наступивший сентябрь показывает на данный момент необычно высокую геомагнитную активность. За первые десять дней месяца зарегистрировано уже три магнитных бури планетарного масштаба, 2-го, 6-го и 10-го сентября. Для сравнения за весь предыдущий месяц, август 2025 года, произошла только одна геомагнитная буря, наблюдавшаяся с 8 на 9 число", - отметили специалисты.