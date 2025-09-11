На всероссийской конференции по биомедицине также будет обсуждаться синтез потенциальных фармакологических препаратов

ОРЕЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Синтез потенциальных фармакологических препаратов, разработку неинвазивных методов диагностики нейродегенеративных заболеваний и полимеров для медицины обсудят ученые на всероссийской конференции по биомедицине в Орле. Об этом сообщил ТАСС председатель оргкомитета, доктор биологических наук, профессор Орловского госуниверситета и Университетского колледжа Лондона Андрей Абрамов.

"Блоки [конференции], в основном, не сильно различаются, но разделены: это область нейронаук, включая такие заболевания, как нейродегенеративные, неинвазивные способы разработки диагностики, то есть биофотонические методы, которые активно пытаются внедрять, включая химию и физхимию, которая тоже активно включается. Это и химия как разработка, один из докладов был посвящен разработке полимеров для медицины в том числе, еще один - непосредственно про синтез потенциальных фармакологических препаратов", - сказал он.

По словам Абрамова, на конференции собрались специалисты из различных областей науки, занимающиеся нейронауками, полимерной химией, физикой и другими. Он добавил, что на первой сессии присутствовало около 70 человек из московских и нижегородских учебных заведений, некоторые вузы представляют сразу несколько ученых. Всего, как отметил собеседник агентства, в конференции примут участие порядка 100 человек. "Очень приятно, что на конференции собрались люди из разных областей науки, иногда трудно представить этих людей в одном месте, на одной конференции, но тем не менее уровень докладов, который предстоит [послушать] и научный уровень специалистов, впечатляет", - сказал ученый.

Абрамов выразил надежду на то, что совместная работа исследователей даст направления для диагностики и лечения нейродегенеративных заболеваний. "Когда у нас все складывается в одно целое, это и есть биомедицина, которая, будем надеяться, даст какие-то направления как для лечения, так и хотя бы для диагностики. Многие заболевания невозможно лечить, <...> допустим, такие нейродегенеративные заболевания - болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, когда люди приходят с этим заболеванием, то они уже опоздали минимум на несколько лет", - отметил он.

Согласно программе, в конференции участвуют ученые из Орловского государственного университета им. Тургенева, МГУ им. Ломоносова, МФТИ, РНЦХ им. акад. Петровского, ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава РФ, ННГУ им. Н. И. Лобачевского (оба - Нижний Новгород) и других городов. Всероссийская конференция "Прогресс в биомедицине: от исследований до клинической практики - OrelBioMed 2025" продлится до 13 сентября. Она проводится в рамках реализации научного мегагранта.