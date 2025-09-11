Ученые надеются получить ответы на многие вопросы путем поиска пределов точности работы "классических" часов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Физики из Европы и США разработали набор уравнений, позволяющих использовать системы отсчета времени, основанные на базе классических, а не квантовых принципов, для изучения природы времени и поиска связанных с ним квантовых феноменов. Об этом сообщила пресс-служба Королевского колледжа Лондона (KCL).

"Время является ключом к разгадке многих тайн квантовой физики, в том числе того, почему время идет только вперед, почему мы помним только прошлое, но не будущее, а также для получения ответа на вопрос о том, делится ли время на неделимые порции-кванты, подобно квантам энергии. Мы надеемся, что мы получим ответы на многие вопросы о природе времени путем поиска пределов точности работы "классических" часов", - пояснил старший научный сотрудник KCL Марк Митчисон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают ученые, природа времени остается одним из самых дискуссионных вопросов в теоретической физике. Он напрямую связан с наличием противоречий между теорией относительности, описывающей макромир, и квантовой механикой, описывающей свойства частиц. В соответствии с первой теорией, время является неразрывной частью мироздания, одним из его измерений, тогда как в квантовой механике время является внешней сущностью.

Подобные соображения заставляют ученых спорить о возможном влиянии квантовых процессов на течение времени, а также дискутировать о том, является ли оно непрерывным или же состоит из небольших порций-"хрононов", подобно квантам энергии в мире частиц. Митчисон и его коллеги обнаружили, что эти диспуты можно разрешить при помощи часов, отсчитывающих время при помощи наблюдений за так называемыми Марковскими стохастическими процессами.

Так математики называют цепочки из случайных событий, вероятность наступления которых зависит лишь от предыдущего шага в цепи, примером чего является биение волн о берег или сокращения сердца человека. Проведенные учеными расчеты показывают, что эти процессы можно использовать для отсчета времени, причем максимальную точность этих "часов" можно вычислить по строгой математической формуле.

Это позволяет искать возможные проявления квантовой природы времени и Вселенной, отслеживая потенциальные отклонения в характере работы подобных часов и сравнивая характер их "тикания" с тем, как отсчитывают время атомные или оптические часы, использующие квантовую механику в процессе своей работы. Схожим образом, как отмечают ученые, можно также изучать влияние различных квантовых процессов на работу ферментов в клетках тела людей и других живых существ.