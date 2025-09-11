Восстановление лесов Амазонии сочли способом борьбы с десятками болезней

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Международный коллектив экологов открыл свидетельства того, что регионы Амазонии с большими площадями первозданных лесов значительно реже страдают от набора из 27 болезней, связанных с лесными пожарами и зоонотическими инфекциями. Это говорит в пользу восстановления уже уничтоженных лесов и ограничений на их вырубку, сообщила пресс-служба Международного союза охраны природы (МСОП).

"Мы давно знали, что на территории тропических лесов произрастает множество лечебных растений <...> чьи экстракты используются для производства медикаментов. Проведенный нами анализ также показывает, что эти леса сами по себе являются барьером для многих болезней легких и кровеносной системы, связанных с пожарами, а также для многих инфекций, таких как малярия, болезнь Шагаса и риккетсиоз", - заявила координатор программы изучения лесов и лугов в МСОП Паула Прист, чьи слова приводит пресс-служба организации.

Исследователи пришли к такому выводу при анализе данных, собранных экологическими и медицинскими службами в восьми странах Амазонии в промежутке между 2001 и 2019 годами. В общей сложности, за это время более 28,4 млн пациентов обращались за помощью при развитии у них инфекций или хронических болезней органов дыхания или кровеносной системы, что дало ученым возможность оценить влияние вырубок лесов на частоту развития эти заболеваний.

Для этого экологи проанализировали то, как изменилась площадь лесов во всех изученных странах, а также частота пожаров, вызванных нелегальной деятельностью местных преступников, и размеры уничтоженных лесных массивов. Больше всего от этих процессов пострадала Боливия, около 30% амазонских регионов которой были затронуты возгораниями и нелегальными вырубками лесов в последние два десятилетия, а также Бразилия, для которой этот показатель составил около 15%.

Проведенные учеными расчеты показали, что вырубки лесов и связанные с ними пожары резко повысили концентрацию частиц аэрозолей в воздухе, что крайне негативно повлияло на уровень заболеваемости 27 хроническими и инфекционными болезнями. Так, в бразильской Амазонии пациенты начали на 38% и 27% чаще обращаться с жалобами на хронические болезни легких и сердечно-сосудистой системы, а частота заражения малярией, болезнью Шагас и риккетсиозом выросла в тех муниципалитетах, более 40% площади которых были ранее заняты лесами.

Подобные результаты наблюдений, как считают ученые, говорят в пользу усиления мер, направленных на защиту лесов Амазонии от вырубок и восстановление уже уничтоженных лесных массивов, а также усиления особого правового статуса для так называемых "индейских земель" - лесных регионов, где проживают группы коренных народов Южной Америки. Эти меры, как надеются ученые, помогут ежегодно предотвращать развитие примерно 15 млн случаев респираторных болезней и заболеваний сердца и сосудов.