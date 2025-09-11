Объект введут в эксплуатацию в 2027 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Петербург впервые получит казначейский инвестиционный кредит на развитие особой экономической зоны (ОЭЗ). Это позволит создать научно-исследовательский центр в сфере автомобилестроения, сообщил журналистам председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов.

"За счет льготного инструмента поддержки на территории ОЭЗ "Шушары" будет создан научно-исследовательский центр в сфере автомобилестроения. Площадь нового инновационного центра составит 18 тыс. кв. метров. Работы по инженерным изысканиям уже начались. Объект будет введен в эксплуатацию в 2027 году. Научно-исследовательский центр станет частью автомобильного кластера Петербурга", - отметил он.

Как сообщили в пресс-службе комитета по промышленной политике, торговле и инновациям города, город привлечет 3,1 млрд рублей федеральных средств на развитие инфраструктуры особой экономической зоны "Санкт-Петербург".

Реализация этого проекта позволит создать в Петербурге более 2,2 тыс. рабочих мест, а объем бюджетных отчислений, по предварительным расчетам, превысит сумму в 14 млрд рублей за 15 лет.

Новый научно-исследовательский центр в Шушарах будет технологически связан с петербургским автозаводом с высокой локализацией отечественной сборки автомобилей. Запуск автозавода планируется в рамках специального инвестиционного контракта. На новой площадке будут проводиться исследовательские работы, а также разрабатываться инновационные технологии с последующим трансфером на производство.