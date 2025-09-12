Для реализации проекта подготовили коллекцию из 6,3 тыс. вариаций корнеплода

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Консорциум из пяти научных институтов в Германии объявил о запуске проекта по расшифровке геномов всех культурных сортов картофеля, для реализации которого подготовили коллекцию из 6,3 тыс. вариаций корнеплода. Полученные данные помогут повысить продуктивность картофеля и улучшить его стойкость к развитию болезней, сообщила пресс-служба Института молекулярной физиологии растений (MPIMP).

"Главной задачей этого уникального проекта, объединившего усилия пяти научных институтов и трех компаний по селекции картофеля, станут поиски вариантов, связанных со стойкостью к вредителям, способностью быстро расти с минимальным количеством удобрений и высокой устойчивостью к стрессу. Все эти признаки особенно важны в контексте перехода к экономике устойчивого развития и адаптации к переменам климата", - говорится в сообщении.

Участники проекта планируют изучить ключевые участки ДНК всех собранных сортов картофеля для оценки генетического разнообразия и частоты встречаемости различных вариантов в структуре их ДНК, влияющих на урожайность и стойкость этих вариаций корнеплода к болезням и непогоде. Эти данные будут использованы для отбора небольшого числа образцов, чьи геномы будут полностью декодированы и которые впоследствии будут использоваться в опытах по селекции новых сортов картофеля.

Также ученые планируют изучить, как корни картофеля взаимодействуют с различными формами симбиотических почвенных грибков, помогающих растениям извлекать нутриенты из почвы. Эти эксперименты помогут подобрать оптимальные пары из сортов картофеля и грибов, которые будут максимально эффективно способствовать росту урожая и лучше всего сопротивляться действию засух и других погодных аномалий.

"Полевые опыты на различных вариациях картофеля показывают, что грибки-симбионты повышают эффективность поглощения нутриентов картофелем и помогают ему защищать себя от стресса. Мы планируем изучить то, как различные растения из нашей коллекции будут взаимодействовать с грибами, что поможет нам подобрать наиболее интересные родительские сорта для выведения картофеля будущего", - подытожила директор MPIMP Каролина Гутъяр, чьи слова приводит пресс-служба института.