Палеогенетики расшифровали геномы мастодонтов, живших в западных и восточных регионах Северной Америки

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Палеогенетики расшифровали геномы мастодонтов, живших в западных и восточных регионах современных США и Канады, что помогло им подтвердить существование отдельного тихоокеанского вида этих древних животных, а также указало на наличие еще одной разновидности мастодонтов, живших на территории Мексики. Об этом сообщила пресс-служба канадского Университета Макмастера.

"Проведенный учеными анализ подтвердил, что тихоокеанские мастодонты относятся к древней и четко обособленной ветви эволюции этих животных. Ее представители встречались на неожиданно обширной территории, начиная с пограничных с Мексикой территорий и заканчивая канадской провинцией Альберта. Также ученые выявили обособленную мексиканскую группу мастодонтов, чье существование указывает на наличие ранее неизвестного вида этих животных", - говорится в сообщении.

К такому выводу пришла группа американских и канадских палеогенетиков под руководством профессора университета Макмастера в Гамильтоне (Канада) Хендрика Пойнара. Его команда уже много лет изучает историю генетической эволюции и миграций североамериканских мастодонтов. Пять лет назад им удалось доказать, что эти древние хоботные мигрировали на север и юг на тысячи километров и эпизодически вступали в контакты с далекими от них популяциями мастодонтов.

Недавно ученым удалось расширить и обогатить эти сведения о миграциях мастодонтов и их взаимодействиях в ходе анализа геномов шести мастодонтов возрастом от 11,5 до 53 тыс. лет, чьи останки недавно нашли в штате Орегон на северо-западе США и в восточной канадской провинции Новая Шотландия. В прошлом, как отмечают палеогенетики, геном мастодонтов с северо-запада современных США еще не изучался, что породило большой интерес к его изучению.

Анализ структуры его митохондриальной ДНК, самой "живучей" части генома, подтвердил, что тихоокеанские мастодонты (Mammut pacificus) являются отдельным видом, который очень давно, примерно 140-330 тыс. лет назад, обособился от остальных разновидностей этих гигантов ледниковой эпохи. При этом ученые обнаружили, что их представители жили не только на северо-востоке США, но и значительно севернее и западнее, на территории провинции Альберта, что расширяет представления ученых о контактах и миграциях разных видов мастодонтов.

Анализ генома орегонского мастодонта указал на существование еще одной генетически обособленной группы мастодонтов, живших на территории современной Мексики и периодически мигрировавших в провинцию Альберта на северо-западе современной Канады. Последующие поиски останков мастодонтов в этом регионе Северной Америки, а также изучение сохранившихся в них обрывков ДНК, поможет проверить или опровергнуть эту теорию, подытожили Пойнар и его коллеги.

Мастодонты (Mammut americanum) представляли собой самый крупный вид американской мегафауны в эпоху оледенения. Несмотря на то, что они были очень похожи на сибирских мамонтов, они приходились им лишь очень далекими родичами, чьи предки разделились свыше 30 млн лет назад. Изотопный анализ их бивней показывает, что американские и азиатские "визитные карточки" эпохи оледенения питались разной пищей и вели совершенно разный образ жизни.

По текущим представлениям археологов и палеонтологов, почти все американские мастодонты вымерли примерно 13-15 тыс. лет назад в результате изменения климата и появления первых культур индейцев Северной Америки. Точные причины их вымирания до сих пор остаются предметом ожесточенных диспутов среди палеонтологов, генетиков и антропологов.