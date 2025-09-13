Эксперт Тишков: землетрясение у Камчатки связано с афтершоками

Как заявил член-корреспондент РАН, "это не просто разовое землетрясение, а результат предыдущего большого толчка"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Подземные толчки у побережья Камчатки стали частью серии афтершоков, которые продолжаются в регионе после землетрясения магнитудой 8,8, случившегося 30 июля у Курильских островов. Об этом ТАСС сообщил член-корреспондент Российской академии наук, географ Аркадий Тишков.

"Это не просто разовое землетрясение, а результат предыдущего большого толчка, со сдвигом материковой части, изменением глубин и последовавшими цунами на Курилах и у Сахалина. Сейчас продолжаются афтершоки, что для таких регионов вполне естественно", - сказал он.

Мощный подземный толчок произошел в 14:37 по местному времени (05:37 мск). Эпицентр находился в акватории Тихого океана, в 114 км восточнее Петропавловска-Камчатского. Угроза цунами, объявленная сразу после землетрясения, была отменена в 17:00 (08:00 мск).