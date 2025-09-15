Ученые пришли к такому выводу при анализе данных, собранных на протяжении 15 лет при наблюдениях за состоянием здоровья нескольких десятков тысяч пациентов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Медики из США обнаружили, что около трети сердечных приступов у пациентов в возрасте младше 65 лет возникает не из-за атеросклероза, как у возрастных больных, а по другим причинам. Это в особенности характерно для женщин, у которых с атеросклерозом связано менее 47% приступов, сообщила пресс-служба Клиники Майо.

"Наши наблюдения указывают на необходимость кардинально пересмотреть то, как проводится терапия сердечных приступов среди данной возрастной категории пациентов, что в особенности касается женщин. Врачам следует обращать особое внимание на связь между приступами и такими состояниями, как стресс, расслоение коронарной артерии и эмболия", - заявил профессор Клиники Майо (США) Раджив Гулати, чьи слова приводит пресс-служба клиники.

Ученые пришли к такому выводу при анализе данных, собранных на протяжении 15 лет при наблюдениях за состоянием здоровья нескольких десятков тысяч пациентов, которые проживают на территории американского города Рочестер. За это время врачи зафиксировали свыше 1,47 тыс. сердечных приступов среди больных возрастом до 65 лет, чем ученые воспользовались для изучения причин развития этих сбоев в работе кровеносной системы.

Проведенный исследователями анализ неожиданно показал, что существенная часть этих сердечных приступов, около 32% от их общего количества, были связаны не с развитием атеросклероза, зарастанием сосудов холестериновыми бляшками, а с другими сбоями в работе кровеносной системы. Это в особенности касалось женщин в возрасте до 65 лет, у которых лишь 47% сердечных приступов было связано с атеросклерозом.

Проведенный учеными анализ историй болезней этих пациентов показал, что в подавляющем большинстве случаев их сердечные приступы можно было связать с другими проблемами со здоровьем. В частности, значительная часть из них была связана с расслоением коронарной артерии, что в особенности характерно для женщин, а также с анемией или инфекциями, при развитии которых у пациентов наблюдается особенно неблагоприятный прогноз по выживанию после сердечного приступа (33% в ближайшие пять лет).

Раскрытие этих взаимосвязей, как надеются исследователи, поможет улучшить диагностику и профилактику сердечных приступов у пациентов в возрасте до 65 лет. Также это позволит защитить больных от бесполезных и потенциально опасных для здоровья операций и прочих процедур, повышающих, а не снижающих риск развития тяжелых нарушений в работе сердца и сосудов, подытожили ученые.