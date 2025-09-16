Подземные пожары могут продолжаться длительные периоды времени - месяцы, годы и даже столетия, пока не истощится тлеющий пласт, поделился сотрудник лаборатории геохимии и рудогенеза Института природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения РАН Роман Филенко

ТОМСК, 16 сентября. /ТАСС/. Самовозгорание, которое часто происходит на месторождениях при добыче угля, связано с хемосинтезирующими бактериями, констатируют биологи Томского государственного университета (ТГУ). Это знание поможет значительно снизить финансовые потери и экологический урон, наносимые пожарами в местах добычи и хранения угля, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

По словам научного сотрудника лаборатории геохимии и рудогенеза Института природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения РАН (г. Чита) Романа Филенко, подземное горение углей известно на многих месторождениях мира. Подземные пожары могут продолжаться длительные периоды времени - месяцы, годы и даже столетия, пока не истощится тлеющий пласт. Затраты на тушение таких пожаров также велики и не всегда эффективны, так как высока вероятность возникновения новых очагов горения. Все это приводит к ощутимым экономическим издержкам и большому экологическому ущербу.

"Общепринятым объяснением является то, что самовозгорание угля происходит с увеличением к нему доступа кислорода в результате выработки. Данную проблему промышленники пытаются решать за счет правильной укладки угля, применения антипирогенов и т.д., но самовозгорания продолжаются. Настоящую причину этого явления назвали ученые ТГУ, которые специализируются на термофильных бактериях. В поисках микроорганизмов, способных существовать при устойчиво высоких температурах, биологи отбирают пробы в "горячих" точках - в том числе на горящих отвалах, в термальных источниках и т.д.", - сказано в сообщении.

В рамках проекта, поддержанного Российским научным фондом, биологи отобрали пробы горящего угля Черновского месторождения в Забайкалье. Ученые проанализируют присутствие хемосинтетиков молекулярными методами. Именно эти микроорганизмы повышают градус в залежах бурого угля, что приводит к возгоранию: они окисляют пирит и сульфиды железа, которые в виде примесей присутствуют в угольных пластах. При добыче или других действиях в районе, где находятся залежи, в пласты через трещины начинает поступать кислород и вода.

"Явление хемосинтеза, противоположного фотосинтезу, открыл величайший российский микробиолог Сергей Виноградский. Ученый выяснил, что серо- и железоокисляющие бактерии используют серу и железо для синтеза органических веществ из углекислого газа. Эти же бактерии используют при добыче ценных металлов из руд, включая золото. Именно при добыче металлов и выяснилось, что биохимические реакции идут с выделением тепла", - сказала завкафедрой физиологии растений, биотехнологии и биоинформатики Биологического института ТГУ Ольга Карначук.

По ее словам, данную проблему можно решать как минимум двумя путями. Первое - прекратив доступ кислорода и воды, которые необходимы бактериям для жизнедеятельности. Второй способ - использование бактерицидных веществ, угнетающих развитие микроорганизмов. И тот, и другой методы достаточно просты и способны значительно снизить финансовые потери и экологический урон, наносимые пожарами в местах добычи и хранения угля.