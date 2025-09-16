Они могут с точностью до 1 мм перемещать грузы до 2 т на промышленных предприятиях, сообщили в обладминистрации

ТОМСК, 16 сентября. /ТАСС/. Томская электронная компания разработала высокоточные портальные манипуляторы, которые комплексно управляют производственными процессами, в том числе перемещают изделия, оценивают стадию производства и соответствие параметрам. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.

"Разработка томичей интегрируется с автоматизированными складами и различными системами управления предприятием. Ее использование повышает безопасность и эффективность производственных процессов", - сказал замгубернатора Томской области по промышленности, инвестиционной политике и имущественным отношениям Василий Потемкин.

В пресс-службе отметили, что манипуляторы могут с точностью до 1 мм перемещать грузы до 2 т на промышленных предприятиях благодаря современным датчикам, системам позиционирования и специальному программному обеспечению.

Для управления оборудованием нужен только один оператор. Программа проверяет соответствие груза заданным параметрам, задает маршрут движения по технологическому процессу. Манипуляторы могут перемещать изделия на склад или на смежные производственные участки, например, для термической или механической обработок, а также самостоятельно выдавать продукцию со склада в нужном порядке.