Российское средство защиты посевов получило разрешение на применение в Белоруссии

Предложенная форма биоинсектицида будет устойчивой к смыванию осадками, отметили в Министерстве науки и инновационной политики Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Резидент Сибирского биологического научно-образовательного центра (СиббиоНОЦ), компания "Микопро", получила разрешение на применение разработанных биологических инсектицидов для защиты посевов в Белоруссии. Об этом сообщил журналистам министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.

"Компания часто пользуется нашими инструментами поддержки. Получили разрешающие документы, сертификацию в Республике Беларусь", - сказал он.

Васильев уточнил, что компания занимается инсектицидами на основе штаммов микроорганизмов против чешуекрылых и жестокрылых насекомых.

Ранее директор компании Анна Мишина сообщала ТАСС, что разработчик вывел новый инсектицид для защиты посевов рапса и масличных культур от насекомых-вредителей, который безвреден для пчел.

В Министерстве науки и инновационной политики Новосибирской области ТАСС поясняли, что предложенная форма биоинсектицида будет стабильной и устойчивой к смыванию осадками, а также ее можно будет нанести путем распыления.

СиббиоНОЦ - проект правительства Новосибирской области, создан с целью обеспечения научно-технологического прорыва в сфере биотехнологий на основе консолидации интеллектуальных, финансовых, производственных ресурсов участников Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра путем реализации комплексных проектов полного цикла при создании новых продуктов и технологий.