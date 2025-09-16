В Петербурге создали прибор распознавания цветов

Такие приборы и датчики используются в пищевой и текстильной промышленности, в полиграфии и медицине, сообщил разработчик проекта Дмитрий Куликов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) разработали прибор для распознавания цветов, востребованный в промышленности и образовании. Он не только фиксирует оттенки, но и мгновенно передает данные в сеть в режиме реально времени, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Приборы и датчики такого рода используются в пищевой и текстильной промышленности, в полиграфии и медицине. Сейчас разработка применяется в лабораторных и практических работах по специальности "Мехатроника и робототехника (по отраслям)". Студенты разбирают архитектуру и схемотехнику датчиков цвета, настраивают сетевой обмен между прибором и ПЛК, пишут программы, задающие пороги распознавания и команды сортировки", - привели в пресс-службе слова разработчика проекта, заведующего лабораторией автоматических систем факультета СПО ГУАП Дмитрия Куликова.

Уточняется, что от правильного "чтения" цвета зависят скорость упаковочной линии, точность комплектовки, стабильность качества. Команда ГУАП поставила себе амбициозную задачу: сделать прибор с расширенным функционалом и простой настройкой, который при этом будет доступнее по цене, чем коммерческие аналоги.

По данным пресс-службы, архитектура решения сочетает выносной цветной светоцифровой преобразователь с инфракрасным фильтром и микроконтроллерный блок управления. Первый фиксирует цвет и освещенность, второй - обрабатывает сигнал и общается с внешним миром. Прибор настраивается двумя способами: локально - через клавиатуру и дисплей на лицевой панели - и удаленно из ПК или программируемого логического контроллера (ПЛК). Все параметры сохраняются в энергонезависимой памяти.

Проект реализуется в рамках программы Минобрнауки России "Приоритет-2030" (национальный проект "Молодежь и дети").