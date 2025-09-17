Разработчик из ОмГТУ Андрей Секачев отметил, что в перспективе разработка может также использоваться для разжижения строительного битума и других высоковязких углеводородов

ОМСК, 17 сентября. /ТАСС/. Ученые Омского государственного технического университета (ОмГТУ) запатентовали прототип генератора СВЧ для отогрева и очистки резервуаров от нефтешламов, что должно значительно ускорить и обезопасить этот процесс, а также в перспективе облегчить транспортировку высоковязких углеводородов в районах Крайнего Севера.

"Это разработанный, запатентованный, изготовленный и испытанный прототип, который уже прошел апробацию, - сообщил ТАСС разработчик Андрей Секачев. - Он состоит из генератора СВЧ электромагнитных волн, короткозамкнутого волновода, коаксиального кабеля и биконического рупорного излучателя. Мы говорим о принципиально новой технологической области, не имеющей аналогов в мире".

Секачев отметил, что для очистки резервуаров от вязких и затвердевших нефтешламов обычно их нагревают паром или водой. "В результате один кубометр таких отложений превращается в десятки кубометров отходов, которые являются опасными. При этом потери теплоты большие, а нагрев - медленный", - пояснил ученый. Новая методика предполагает локальный прогрев нефтешламов с помощью излучателя, помещенного прямо в резервуар. "Поэтому и затраты энергии будут значительно меньше ввиду меньших теплопотерь", - пояснил Секачев.

По его словам, разработка заинтересовала компании, занимающиеся транспортировкой нефти. Ученый отметил, что для производства оборудования не нужны особо дорогостоящие компоненты. Для удешевления можно один магнетрон большой мощности заменить несколькими малой мощности. "Поскольку и цена, и габариты магнетрона резко растут с его мощностью целесообразнее и дешевле использовать много источников малой мощности. Этот несколько увеличивает перечень необходимого оборудования, однако значительно повышает ремонтопригодность и мобильность установки", - пояснил эксперт.

Он добавил, что в перспективе разработка может использоваться для разжижения строительного битума и других высоковязких углеводородов. "Это особенно актуально для транспорта строительных материалов в районах Крайнего Севера, что само по себе является отдельной проблемой", - подытожил ученый.