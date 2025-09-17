Разработаны системы для диагностики рака эндометрия и рака мочевого пузыря

Наборы реагентов не имеют российских аналогов

НОВОСИБИРСК, 17 сентября. /ТАСС/. Ученые в Новосибирске разработали не имеющие аналогов в России системы в виде набора реагентов для персонализированной диагностики опухолей эндометрия, выстилающей полость матки, и мочевого пузыря. Сейчас готовятся документы для регистрации в Росздравнадзоре, сообщил журналистам заведующий лаборатории фармакокинетики Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН Максим Филиппенко.

Персонализированная диагностика опухолей - это подход, основанный на анализе генетического профиля опухолевых клеток. Такая диагностика позволяет выявить мутации, влияющие на чувствительность к определенным препаратам, и разработать индивидуальный план лечения, который будет наиболее эффективным для конкретного пациента, а также спрогнозировать возможное развитие заболевания и реакцию на лечение.

"Это наборы реагентов для выявления соматических мутаций. Разработка завершена. Мы провели клинические исследования. В настоящее время мы готовим регистрационные документы, которые далее пойдут в Росздравнадзор", - сказал ученый.

С помощью наборов анализируются изменения в определенных генах. Если изменения обнаруживаются, то, в зависимости от вида рака, после этого пациенту может быть назначена специальная таргетная терапия или может быть дан прогноз дальнейшего развития опухоли. Это важно для выработки персонализированного лечения, подчеркнул Филиппенко. Наборы реагентов не имеют российских аналогов.

"Диагностика производится с помощью модифицированных ПЦР-методов на уровне ДНК для рака эндометрия и на уровне анализа РНК и ДНК для рака мочевого пузыря. И тот, и другой сейчас используются в рамках клинической апробации", - пояснил исследователь, добавив, что регистрация систем диагностики в Росздравнадзоре позволит внести изменения в клинические рекомендации терапии этих заболеваний и применять наборы реагентов более широко.