Ученые прогнозируют вспышечную активность с повышенной возможностью умеренного роста

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Сохраняется высокая скорость солнечного ветра, поэтому на Земле 17 сентября возможны слабые магнитные бури. Об этом говорится в прогнозе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка - высокие риски геомагнитных возмущений и слабых магнитных бурь из-за сохраняющейся высокой скорости солнечного ветра. Вспышечная активность - повышенная с возможностью умеренного роста", - отмечается в сообщении.

Прогнозируемое учеными возмущение геомагнитного поля, вызванное влиянием на Землю крупной корональной дыры, началось в ночь на 15 сентября и достигало уровня G3 ("сильно"). Как ранее отмечали специалисты лаборатории, общая продолжительность ухудшения геомагнитной обстановки составит не менее 4-6 суток.