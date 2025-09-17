В фестивалях науки АГУ в "Орленке" и "Смене" приняли участие дети из 12 стран

Мероприятия проекта направлены на раннее формирование научной картины мира и повышение привлекательности образа ученого и имиджа российской науки в представлениях школьников

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Более 11 тыс. школьников из России и 11 зарубежных стран посетили фестивали науки проекта "Наука вокруг. Открытия продолжаются", организованные Адыгейским государственным университетом (АГУ) во Всероссийских детских центрах "Орленок" и "Смена".

Мероприятия проекта направлены на раннее формирование научной картины мира и повышение привлекательности образа ученого и имиджа российской науки в представлениях школьников. "Главная цель фестиваля - не просто транслировать научные знания, но и сблизить школьников с учеными, дать им возможность вживую пообщаться с ними и задать волнующие вопросы. Наша задача - зажечь интерес к научному познанию мира, вдохновить и мотивировать молодое поколение на занятия наукой", - сообщил ректор АГУ, руководитель проекта "Наука вокруг. Открытия продолжаются" Дауд Мамий.

Серия фестивалей науки АГУ проходила с июня по сентябрь в формате однодневного мероприятия. В программу каждого вошли интеллектуальные соревнования, работа более 40 тематических площадок, показы научно-популярных фильмов, открытые лекции ведущих российских ученых и популяризаторов науки, среди которых математики Алексей Савватеев, Николай Андреев и Дауд Мамий, астроном Сергей Язев, палеонтолог Андрей Журавлев и медик Ольга Кобякова. На станциях "Научной мастерской" дети знакомились с биологией, физикой, астрономией, химией, математикой и IT, проводили эксперименты, создавали модели ДНК, участвовали в физическом биатлоне, дрон-баскетболе, конкурсах, мастер-классах, квестах, командном интеллектуальном чемпионате и конкурсе фотографий. Заключительное мероприятие прошло в среду, 17 сентября, в "Орленке" и собрало около 2,5 тыс. участников, говорится в сообщении АГУ.

По словам директора ВДЦ "Орленок" Александра Джеуса, участие в подобных проектах помогает формировать новое поколение ученых и исследователей. "Наша задача - не просто передать знания, но и развить у ребят критическое мышление, умение задавать правильные вопросы и находить нестандартные решения", - отметил он.

"Мы гордимся, что наш центр стал стартовой площадкой для инициативы АГУ, вдохновляющей молодёжь на погружение в науку", - добавил Джеус.

Проект "Наука вокруг. Открытия продолжаются" реализуется АГУ при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий. В 2024 году Фестиваль науки для детей впервые прошел в "Орленке", а в этом году география проекта расширилась - к нему присоединился ВДЦ "Смена". Также в рамках второго сезона проекта АГУ запустил серию уличных Фестивалей науки, которые рассчитаны на широкую аудиторию.